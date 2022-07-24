الأهلي يحصن نجمه الشاب هيثم عسيري حتى 2026





يذكر أن إدارة الأهلي تلقت عددًا من العروض في الفترة الماضية للحصول على خدمات عسيري بنظام الانتقال والإعارة، إلا أنها رفضتها لحاجتها إلى خدماته، في ظل سعيها للعودة سريعًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.