الأهلي يحصن نجمه الشاب هيثم عسيري حتى 2026

أعلن نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الأحد، تمديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول لمدة أربعة مواسم، ليستمر في تمثيل الفريق حتى عام 2026.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "تجديد عقد هيثم عسيري أهلاويًّا حتى عام 2026م.. هيثم يجدّد الوفاء والانتماء لـ4 مواسم قادمة".
وذكرت مصادر إعلامية أن اللاعب ذا الـ22 عامًا، سيتقاضى بعد تجديد عقده مبلغ مليون و800 ألف ريال سنويًّا.
ويعتبر عسيري صاحب الـ22 عامًا أحد أبناء النادي الأهلي وتدرج فئاته السنية، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2020.4
وشارك هيثم عسيري في 38 مباراة رسمية مع الأهلي في جميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 2 آخرين.
يذكر أن إدارة الأهلي تلقت عددًا من العروض في الفترة الماضية للحصول على خدمات عسيري بنظام الانتقال والإعارة، إلا أنها رفضتها لحاجتها إلى خدماته، في ظل سعيها للعودة سريعًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
كما أعلنت إدارة النادي تجديد عقد اللاعب زياد الجهني لمدة أربع سنوات حتى 2026.
وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما احتلّ المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي؛ حيث حصد 32 نقطة من 30 مباراة.