كريم بنزيما يوجّه رسالة باللغة العربية لجماهير الاتحاد

وجّه النجم الفرنسي كريم بنزيما رسالة لجماهير ناديه الجديد اتحاد جدة، عقب إعلان انضمامه لصفوف الفريق المتوج بلقب دوري روشن، بعقد يمتد حتى عام 2026.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو حمل أبرز اللقطات للمهاجم الفرنسي ومراسم توقيع العقد.
وفي ختام الفيديو، قال بنزيما باللغة العربية: "أنا متحمس لأشوفكم في جدة"، ومن المتوقع أن يقيم النادي حفل استقبال للاعبه الجديد عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية.
وأعلن نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد حتى صيف 2026.