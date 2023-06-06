كريم بنزيما يوجّه رسالة باللغة العربية لجماهير الاتحاد

وفي ختام الفيديو، قال بنزيما باللغة العربية: "أنا متحمس لأشوفكم في جدة"، ومن المتوقع أن يقيم النادي حفل استقبال للاعبه الجديد عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية.