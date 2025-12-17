غداً.. انطلاق الأسبوع الختامي من "قفز السعودية" بجوائز تفوق 5 ملايين ريال

ويشارك في البطولة فرسان من الجزائر، مصر، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، العراق، الأردن، المغرب، هولندا، فلسطين، بولندا، إسبانيا، سوريا، اليمن، بلجيكا، كندا، إيطاليا، قطر، إلى جانب السعودية الدولة المضيفة، بعدد إجمالي من الجياد يصل إلى 215 جوادًا.