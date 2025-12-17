غداً.. انطلاق الأسبوع الختامي من "قفز السعودية" بجوائز تفوق 5 ملايين ريال

تنطلق غدًا الخميس منافسات الأسبوع الثاني والأخير من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز في نسختها الخامسة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية بالجنادرية، بمشاركة 193 فارسًا وفارسة من 19 دولة، وبجوائز مالية تتجاوز 5 ملايين ريال.
وتشهد منافسات هذا الأسبوع إقامة 18 شوطًا لفئتي النجمتين والخمس نجوم، وتستمر على مدى 3 أيام، يتخللها شوط مؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2026 المقررة في ولاية تكساس الأمريكية.
ويشارك في البطولة فرسان من الجزائر، مصر، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، العراق، الأردن، المغرب، هولندا، فلسطين، بولندا، إسبانيا، سوريا، اليمن، بلجيكا، كندا، إيطاليا، قطر، إلى جانب السعودية الدولة المضيفة، بعدد إجمالي من الجياد يصل إلى 215 جوادًا.
وكان الأسبوع الأول قد شهد مشاركة 173 فارسًا وفارسة من 14 دولة، تنافسوا في 18 شوطًا لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، وتألق فيها الفرسان السعوديون الذين تجاوز عددهم 90 مشاركًا، محققين مراكز متقدمة، فيما تُوّج الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة الأربع نجوم.
أنهى الاتحاد السعودي للفروسية واللجنة المنظمة جميع التجهيزات الخاصة بالبطولة، من تجهيز الميدان الرئيسي وميادين الإحماء، إلى الإسطبلات، ومرافق الجياد، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى القرية الرياضية والمدرجات ومناطق المشجعين.
كما تستعد قرية الفعاليات المصاحبة لاستقبال الزوار خلال أيام الأسبوع الختامي، مقدّمة تجربة مميزة في عالم الفروسية تناسب جميع أفراد العائلة، وتشهد حضور نخبة من الفرسان المصنّفين عالميًا، إلى جانب فعاليات وعروض متنوعة في القرية الترفيهية.
وتتضمن القرية مطاعم، جلسات عائلية، متاجر تسوق، ومواقع ترفيهية مجانية مخصصة للأطفال في منطقة آمنة ومغلقة، إضافة إلى توافر كافة الخدمات العامة للزوار.
وأعلنت اللجنة المنظمة عن طرح تذاكر الأسبوع الثاني، حيث تبدأ أسعارها من 40 ريالًا لفئة المدرجات العامة، وهي متاحة للجمهور من داخل المملكة وخارجها لحضور المنافسات والفعاليات.