استعداداً لبطولة غرب آسيا.. الأخضر تحت17 عاماً يتغلب على نظيره السوري

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم ،على منتخب سوريا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الطائف.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب عبدالهادي مطري.
ودخل المدرب البرازيلي ماريو جورجي المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، يزيد الدوسري، مشعل الداود، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، ثاري أحمد، عبدالهادي مطري.
وتغادر بعثة أخضر 17 غداً الخميس إلى الأردن استعداداً للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2024.