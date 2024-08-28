استعداداً لبطولة غرب آسيا.. الأخضر تحت17 عاماً يتغلب على نظيره السوري

ودخل المدرب البرازيلي ماريو جورجي المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، يزيد الدوسري، مشعل الداود، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، ثاري أحمد، عبدالهادي مطري.