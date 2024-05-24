تتويج نادي أبها ببطولة الدوري السعودي الرديف للموسم 2023-2024

وكان أبها حسم لقب الدوري الرديف في وقت سابق بعد خسارة منافسه الفتح أمام مضيفه الفيحاء في الجولة الماضية ليتسع بينهما الفارق إلى 5 نقاط قبل جولة من النهاية.