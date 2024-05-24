تتويج نادي أبها ببطولة الدوري السعودي الرديف للموسم 2023-2024

توج عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، اليوم الجمعة، فريقَ أبها بكأس الدوري السعودي الرديف للموسم الرياضي 2023-2024.
وجاء تتويج أبها باللقب عقب مباراته أمام ضيفه الخليج في آخر مباريات الفريقين بالدوري هذا الموسم، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وكان أبها حسم لقب الدوري الرديف في وقت سابق بعد خسارة منافسه الفتح أمام مضيفه الفيحاء في الجولة الماضية ليتسع بينهما الفارق إلى 5 نقاط قبل جولة من النهاية.
وأنهى أبها مبارياته في الدوري الرديف في الصدارة برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين مقابل 3 هزائم.