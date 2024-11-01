الهلال يُحقِّق رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدم الخسارة.. متجاوزًا الأهلي

وسجَّل الهلال رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدم الخسارة في 56 مباراة محلية متتالية؛ إذ نجح في تحقيق الفوز في 50 مناسبة مقابل 6 تعادلات؛ ليتفوق بذلك على الأهلي الذي تجنب الخسارة في 55 مباراة محلية متتالية خلال الفترة بين 2014 و2016.