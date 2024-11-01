الهلال يُحقِّق رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدم الخسارة.. متجاوزًا الأهلي

حقَّق فريق الهلال رقمًا قياسيًّا جديدًا في المنافسات الكروية السعودية؛ وذلك عقب تعادُله مع غريمه التقليدي النصر في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأنقذ النجم الصربي سيرجي سافيتش فريقه الهلال من الهزيمة، وقاده للتعادل بهدف لمثله في الديربي أمام النصر مساء أمس الجمعة؛ ليجنب فريقه الخسارة للمباراة الـ56 تواليًا في المسابقات المحلية.
وسجَّل الهلال رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدم الخسارة في 56 مباراة محلية متتالية؛ إذ نجح في تحقيق الفوز في 50 مناسبة مقابل 6 تعادلات؛ ليتفوق بذلك على الأهلي الذي تجنب الخسارة في 55 مباراة محلية متتالية خلال الفترة بين 2014 و2016.
وتعود آخر هزيمة لبطل الدوري السعودي إلى مايو من عام 2023، وبالتحديد يوم الـ23 منه، حينما خسر أمام العدالة بهدفين دون رد في الجولة الـ28 من موسم 2022-2023.
الجدير ذكره أن الهلال أنهى الموسم الماضي الذي تُوِّج بطلاً له بدون أي هزيمة طوال الـ34 جولة من الموسم، وكان الفوز حليفه في 31 مباراة، مقابل 3 تعادلات.