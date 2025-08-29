"رينارد" يراقب مواجهة الهلال والرياض

حرص المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، على متابعة أحد ديربيات مدينة الرياض، والذي يجمع بين فريقي الهلال وضيفه الرياض، من مدرجات الملعب.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس"، صورة تُظهر حضور رينارد للديربي من المدرجات.
وانتهى قبل قليل الشوط الأول من المباراة، التي تُقام على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2025/2026، بتقدم الهلال بهدفين دون رد.
ويستعد لاعبو المنتخب السعودي للمشاركة في المعسكر الإعدادي المقرر إقامته في جمهورية التشيك خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن التحضيرات لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامته في شهر أكتوبر بمدينة جدة.
وسيخوض الأخضر خلال معسكره في التشيك مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب مقدونيا يوم 4 سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف بمدينة براغ، والثانية أمام منتخب التشيك يوم 8 من الشهر نفسه على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه.
وتغادر بعثة المنتخب الوطني ظهر الأحد المقبل إلى العاصمة التشيكية براغ عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إيذانًا بانطلاق مرحلة إعدادية جديدة تمتد من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر، يسعى خلالها الأخضر إلى رفع جاهزيته الفنية والبدنية استعدادًا للملحق الآسيوي.
يُذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، ويتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.