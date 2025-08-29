"رينارد" يراقب مواجهة الهلال والرياض

وانتهى قبل قليل الشوط الأول من المباراة، التي تُقام على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2025/2026، بتقدم الهلال بهدفين دون رد.