بالفيديو.. 3 أهداف تتنافس على الأجمل في ثلاث جولات دوري روشن السعودي

كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم فريق النصر سامي النجعي في مرمى ضمك، الذي سجله بعد أن قدم فاصلًا مهاريًّا مميزًا تلاعب من خلاله بالمدافعين، وانفرد على إثره بالمرمى ليسدد كرة ذكية من زاوية ضيقة.