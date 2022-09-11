بالفيديو.. 3 أهداف تتنافس على الأجمل في ثلاث جولات دوري روشن السعودي

كشفت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/ 2023.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب في مرمى الطائي، والذي سجله بقذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
واختارت اللجنة أيضًا هدف الانتصار الوحيد للهلال بمرمى الفتح، الذي سجله الأرجنتيني لوسيانو فييتو بمجهود فردي، مانحًا فريقه نقاط المباراة.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم فريق النصر سامي النجعي في مرمى ضمك، الذي سجله بعد أن قدم فاصلًا مهاريًّا مميزًا تلاعب من خلاله بالمدافعين، وانفرد على إثره بالمرمى ليسدد كرة ذكية من زاوية ضيقة.
ومن المقرّر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.