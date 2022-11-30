الرياض تستضيف بطولات قفز السعودية في نسختها الثانية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات قفز السعودية عن إقامة النسخة الثانية في رياضة قفز الحواجز ذات التصنيف الدولي لفئتي 4 و5 نجوم، التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات التابعة للاتحاد السعودي للفروسية، وذلك في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية خلال الفترة من 8 - 10 من شهر ديسمبر المقبل، ومن 15 - 17 من الشهر ذاته.
وتشهد البطولة إقامة 24 شوطًا على مدار أسبوعين، فيما تنطلق هذه النسخة في أسبوعها الأول بإقامة 12 شوطًا، حيث ستقام في اليوم الأول أربعة أشواط ستبدأ بشوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 115 سم و125 سم، كما سيقام في اليوم ذاته شوط الأربع نجوم بارتفاعات الحواجز 140 سم و150 سم.
وتستمر المنافسات في اليوم الثاني لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم؛ حيث ستشهد من خلالها الإثارة والحماس في منافسات الشوط التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، فيما تختتم منافسات الأربع نجوم في العاشر من ديسمبر بإقامة شوطي لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 120 سم و 130 سم، إضافة إلى شوطي الأربع نجوم، والتي يبلغ فيها ارتفاع الحواجز 145 سم، فيما ستكون الجائزة الكبرى في الشوط الذي يبلغ ارتفاع الحاجز إلى 150 سم، والذي من خلاله ستختتم منافسات الأربع نجوم من البطولة في أسبوعها الأول.
وتواصل البطولة في أسبوعها الثاني بإقامة 12 شوطًا؛ حيث ستقام ستة أشواط لفئة النجمة الواحدة وستة أشواط أخرى لمنافسات الخمس نجوم، والتي ستنطلق في 15 ديسمبر؛ حيث تم إضافة أشواط النجمة الواحدة لإتاحة الفرصة للفرسان الشباب من المملكة؛ لإبراز مواهبهم واكتساب الخبرات للمشاركات في البطولات الدولية.
وستتضمّن فئة الخمس نجوم شوطًا بارتفاع 155 سم مؤهل لكأس العالم لقفز الحواجز، كما ستختتم البطولة في 17 ديسمبر من خلال إقامة شوط الجائزة الكبرى بارتفاع 160 سم.
وكانت النسخة الأولى من البطولة، والتي سجّلت نجاحًا مميزًا قد شارك بها 121 فارسًا وفارسةً من نخبة الفرسان في المملكة وخارجها، في حين بلغ عدد الجياد المشاركة 158 جوادًا.
وشهدت البطولة من النسخة ذاتها مشاركة أبرز الفرسان العالميين، والتي توّج فيها الفارس السويدي بيدير فريدريكسون في الشوط الختامي المصنف التاسع لدى الاتحاد الدولي للفروسية في العام الماضي، كما شارك الفارس الألماني دانيل دويسر صاحب التصنيف الدولي الـ12 في نهاية عام 2021، إضافة إلى الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر.
وتقدم بطولات قفز السعودية في نسختها الثانية تجربة مميزة للزوار إلى جانب متابعة منافسات قفز الحواجز، والتي تحظى بإقبال لافت من قبل محبي هذه الرياضة وعشاقها؛ حيث تحتوي قرية ميدان قفز السعودية على مجموعة من أفضل المطاعم وعدد من المقاهي المتنوعة.
وسيحظى زوار القرية بمتابعة الفعاليات الترفيهية المتنوعة، إلى جانب خوض تجربة فريدة في مناطق التسوق المتعددة تناسب الزوار، إضافة إلى المحال التجارية التي تلبي احتياجات الفرسان؛ لما تقدمه من أدوات تركز على متطلبات الفرسان وأدوات الخيل ونحوها، والتي توفرها مجموعة من الشركات المختصة في مجال الفروسية.