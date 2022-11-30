الرياض تستضيف بطولات قفز السعودية في نسختها الثانية

وتستمر المنافسات في اليوم الثاني لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم؛ حيث ستشهد من خلالها الإثارة والحماس في منافسات الشوط التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، فيما تختتم منافسات الأربع نجوم في العاشر من ديسمبر بإقامة شوطي لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 120 سم و 130 سم، إضافة إلى شوطي الأربع نجوم، والتي يبلغ فيها ارتفاع الحواجز 145 سم، فيما ستكون الجائزة الكبرى في الشوط الذي يبلغ ارتفاع الحاجز إلى 150 سم، والذي من خلاله ستختتم منافسات الأربع نجوم من البطولة في أسبوعها الأول.