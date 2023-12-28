في افتتاح الجولة الـ 19 من دوري روشن: "حزم الصمود" يفرض التعادل أمام الاتفاق في الوقت القاتل

لحق فريق الحزم الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي أمام مستضيفه الاتفاق 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الحربي.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين. وفي الشوط الثاني، أضاع لاعب الاتفاق "موسى ديمبلي " فرصة التقدم لفريقه في الدقيقة 48 بعد أن سدد الكرة في جسد حارس الحزم "أيمن دحمان".
وفي الدقيقة 70 افتتح " ديماراي غراي" باب التسجيل للاتفاق، بعد تسديدة أرضية زاحفة على يسار حارس الحزم "دحمان".
وفي الدقيقة 90+1، اقتنص الحزم تعادلاً ثميناً من ركلة جزاء عن طريق " توزي".
بتلك النتيجة بلغ الاتفاق النقطة 25 في المركز الثامن، فيما بقي الحزم بنقاطه الـ 13 في المركز الأخير.