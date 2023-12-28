في افتتاح الجولة الـ 19 من دوري روشن: "حزم الصمود" يفرض التعادل أمام الاتفاق في الوقت القاتل

لحق فريق الحزم الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي أمام مستضيفه الاتفاق 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الحربي.