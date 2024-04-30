الهلال "يقهر" النقص والاتحاد ويعبر إلى نهائي "أغلى الكؤوس"

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، عبر بوابة شقيقه الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الفرنسي "بينوا باستيان".