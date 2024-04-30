الهلال "يقهر" النقص والاتحاد ويعبر إلى نهائي "أغلى الكؤوس"

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، عبر بوابة شقيقه الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الفرنسي "بينوا باستيان".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل، أحرزه "ميشايل" في الدقيقة الـ25 بعد استثماره عرضية "سافيتش" المثالية.
وخسر الأزرق خدمات لاعبه "سافيتش" في الدقيقة الـ42 حين خرج بالبطاقة الحمراء إثر مخاشنته لاعب الاتحاد أحمد الغامدي.
وفي الشوط الثاني سجل مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله هدف التعديل لفريقه في الدقيقة الـ67 بعد كرة رائعة وصلت له من أحمد الغامدي.
لكن الأزرق انتفض وعزز النتيجة في الدقيقة الـ81 عن طريق سعود عبدالحميد، بعد كرة بينية وصلته من "ميتروفيتش".
وينتظر الهلال في نهائي " كأس الملك" الفائز من مواجهة النصر والخليج التي تقام غدًا في الرياض.