عُوقب لغيابه عن التدريبات.. "تقارير إعلامية": "بنزيما" يرغب في الرحيل عن الاتحاد

كشف عديدٌ من الصحف والإعلاميين عن رغبة الفرنسى كريم بنزيما؛ فى الرحيل عن صفوف الاتحاد بعد أزمته مع مدرب الفريق الأرجنتيني مارسيلو غالاردو .
وذكرت تقارير صحفية، أمس، أن بنزيما لم يشارك في تدريبات الاتحاد استعداداً للموسم الكروى الثاني، مؤكداً أن غالاردو استبعده من معسكر الفريق الاعدادي في دبي بسبب غيابه عن التدريبات.
وأفادت صحيفة "Tyc Sports" أن كريم بنزيما لن يشارك في تدريبات الاتحاد، وعُوقب اللاعب بالفعل من المدرب بسبب غيابه المتكرّر، وغالاردو يفكر فى التعاقد مع بديل، ورشّح أنخيل كوريا لخلافته .
وعلّقت صحيفة "footmercato" الفرنسية، بقولها، بسبب كريم بنزيما، القلق لا يزال يتزايد في أروقة نادي الاتحاد، فالعلاقة بين اللاعب ومارسيلو أصبحت متوترة، لأن غالاردو رفض معاملته معاملة تفضيلية، خاصة أنه قائد فريقه.
وقال الصحفى "نيكولا شيرا"، بحسابه الشخصى بمنصة "إكس"، إن كريم بنزيما يرغب في الرحيل عن الاتحاد من أجل العودة للعب في أوروبا .