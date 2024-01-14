عُوقب لغيابه عن التدريبات.. "تقارير إعلامية": "بنزيما" يرغب في الرحيل عن الاتحاد

وذكرت تقارير صحفية، أمس، أن بنزيما لم يشارك في تدريبات الاتحاد استعداداً للموسم الكروى الثاني، مؤكداً أن غالاردو استبعده من معسكر الفريق الاعدادي في دبي بسبب غيابه عن التدريبات.