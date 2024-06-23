بشعار "يلا نتحرك ونحتفل".. الأولمبية السعودية تحتفي باليوم الأولمبي العالمي

انطلقت اليوم الأحد حملة (يلا نتحرك) الافتراضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي الذي يقام كل عام بمشاركة 206 لجان أولمبية حول العالم احتفاءً بتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية.
وتهدف حملة (يلا نتحرك ونحتفل) إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل واسع ودائم والاحتفال بالرياضة، على النحو الذي يسهم في تعزيز مبادئ وقيم الحركة الأولمبية (الاحترام – الصداقة – التميز).
وستقيم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية السعودية عدداً من الفعاليات الرياضية لمنسوبي ومنسوبات القطاع الرياضي بالمملكة يوم الأحد المقبل في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض احتفاءً بهذه المناسبة التي تأتي قبل نحو شهر من انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين "باريس2024".