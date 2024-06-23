بشعار "يلا نتحرك ونحتفل".. الأولمبية السعودية تحتفي باليوم الأولمبي العالمي

وستقيم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية السعودية عدداً من الفعاليات الرياضية لمنسوبي ومنسوبات القطاع الرياضي بالمملكة يوم الأحد المقبل في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض احتفاءً بهذه المناسبة التي تأتي قبل نحو شهر من انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين "باريس2024".