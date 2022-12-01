كأس العالم قطر 2022.. أسود الأطلس "المغرب" في القمة وتتأهل للدور التالي

نجح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في تكرار إنجاز مونديال 1986 عندما تأهلوا لدور الـ16؛ حيث أعاد الجيل الحالي تكرار هذا الإنجاز.
ونجح أسود الأطلس في التغلب على منتخب كندا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الثمامة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة.
أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول في الدقيقة 4 عن طريق حكيم زياش، قبل أن يضيف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما قلّصت كندا النتيجة بهدف في الدقيقة 40 عن طريق مدافع المنتخب المغربي بالخطأ في مرماه.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المغرب للنقطة رقم 7 في صدارة المجموعة لتتأهل لدور الـ16، رفقة منتخب كرواتيا الذي تعادل مع منتخب بلجيكا سلبيًّا ليودّع الأخير المونديال مع المنتخب الكندي.