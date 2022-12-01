كأس العالم قطر 2022.. أسود الأطلس "المغرب" في القمة وتتأهل للدور التالي

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول في الدقيقة 4 عن طريق حكيم زياش، قبل أن يضيف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما قلّصت كندا النتيجة بهدف في الدقيقة 40 عن طريق مدافع المنتخب المغربي بالخطأ في مرماه.