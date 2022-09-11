ضمن المعسكر الإعدادي.. أخضر البراعم يتعادل مع ألانيا سبور التركي

ودخل المدير الفني خالد الفرحان المباراة بقائمة مكونة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، أحمد المولد، مبارك المسرحي، علي الهزيمي، تميم سراج، تركي الزهراني، تميم الخالدي، راكان حارثي، خليل شراحيلي، سيف أحمد، علي الشنقيطي.