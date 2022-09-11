ضمن المعسكر الإعدادي.. أخضر البراعم يتعادل مع ألانيا سبور التركي

تعادل منتخب البراعم لكرة القدم "مواليد 2009" مع فريق درجة البراعم بنادي ألانيا سبور التركي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة بوردور بتركيا.
وافتتح فريق ألانيا التسجيل في الدقيقة 25، في حين أحرز اللاعب علي الشنقيطي هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 37 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني خالد الفرحان المباراة بقائمة مكونة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، أحمد المولد، مبارك المسرحي، علي الهزيمي، تميم سراج، تركي الزهراني، تميم الخالدي، راكان حارثي، خليل شراحيلي، سيف أحمد، علي الشنقيطي.