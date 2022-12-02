كأس العالم قطر 2022: هولندا أمام أمريكا والأرجنتين ضد أستراليا في افتتاح مباريات ثُمن النهائي

تنطلق غدًا السبت مباريات دور الـ16 (ثُمن النهائي) بمنافسات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بإقامة مواجهتَيْن ناريتَيْن، لا تقبلان القسمة على اثنين؛ فالخاسران فيهما يجهزان حقائبهما، ويعودان إلى بلادهما خالي الوفاض، بينما الفائزان سيمضيان قُدمًا، ويواصلان مشوارهما في البطولة.
يدشن منتخب هولندا متصدر المجموعة الأولى منافسات الدور ثُمن النهائي حينما يلاقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وصيف المجموعة الثانية. وهي المواجهة الرسمية الأولى بين المنتخبين، وذلك في تمام الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب خليفة الدولي.
ويسعى المنتخب الأمريكي لتحقيق فوز يحقق له طموحه في هذه المشاركة بالبطولة؛ إذ يرغب في جعلها مشاركة استثنائية ببلوغ دور الثمانية متخطيًا المنتخب الهولندي، الذي يرى أن الوصول لدور الـ16 لا يُرضي طموحه، وخصوصًا أن الرغبة في تحقيق اللقب الغائب عن الهولنديين تبقى حاضرة في كل مشاركة بالمونديال.
ونجح المنتخب الهولندي خلال الجولات الثلاث الماضية من دور المجموعات في تصدر المجموعة الأولى بـ7 نقاط؛ وذلك بعد فوزه على منتخبَي قطر والسنغال، وتعادله إيجابيًّا أمام الإكوادور.
في حين تأهل المنتخب الأمريكي بعد حصوله على المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد فوزه على إيران، وتعادله إيجابيًّا أمام ويلز، وسلبيًّا أمام إنجلترا.
يتطلع منتخب أستراليا لمواصلة عروضه القوية عندما يتواجه مع الأرجنتين غدًا السبت على ملعب أحمد بن علي، ضمن دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر.
وتُقام المباراة بين منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة الثالثة أمام أستراليا وصيف المجموعة الرابعة في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ويخوض المنتخب الأسترالي منافسات دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه بعد أن بلغ هذا الدور عام 2006 في ألمانيا قبل أن يخسر أمام إيطاليا التي تُوجت بعد ذلك باللقب.
وفي المقابل، تتطلع الأرجنتين إلى الوصول إلى أبعد نقطة في المنافسة من أجل التتويج باللقب للمرة الثالثة بتاريخها، وتكرار إنجاز عامَي 1978 و1986.
ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليتقابل في الدور ربع النهائي يوم الجمعة 9 ديسمبر مع الفائز من مباراة هولندا والولايات المتحدة.
وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل لدور الـ16 بعد تصدُّره المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، من خلال فوزه على منتخبَي بولندا والمكسيك، وخسارته أمام السعودية. بينما احتل منتخب أستراليا المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخبَي الدنمارك وتونس مقابل هزيمة أمام منتخب فرنسا.