كأس العالم قطر 2022: هولندا أمام أمريكا والأرجنتين ضد أستراليا في افتتاح مباريات ثُمن النهائي

تنطلق غدًا السبت مباريات دور الـ16 (ثُمن النهائي) بمنافسات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بإقامة مواجهتَيْن ناريتَيْن، لا تقبلان القسمة على اثنين؛ فالخاسران فيهما يجهزان حقائبهما، ويعودان إلى بلادهما خالي الوفاض، بينما الفائزان سيمضيان قُدمًا، ويواصلان مشوارهما في البطولة.