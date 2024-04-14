"مدرب الاتحاد" يطلب التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي "كيفن دي بروين"

وأشارت التقارير إلى أن من المحتمل وصول دي بروين الذي تم ربطه سابقًا أيضًا بالنصر، إلى السعودية؛ مشددة على أنه من غير المستبعد أن يصل اللاعب إلى الهلال أو الاتحاد أو الأهلي.