"مدرب الاتحاد" يطلب التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي "كيفن دي بروين"

كشفت تقارير إعلامية عن أن مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد، طالب مسؤولي ناديه بالتعاقد مع البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي في الصيف.
وأشارت التقارير إلى أن من المحتمل وصول دي بروين الذي تم ربطه سابقًا أيضًا بالنصر، إلى السعودية؛ مشددة على أنه من غير المستبعد أن يصل اللاعب إلى الهلال أو الاتحاد أو الأهلي.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن مسؤولي النادي الإنجليزي حددوا مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للأندية السعودية للاستغناء عن اللاعب.
ويلعب دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا، في صفوف مانشستر سيتي منذ 2015، قادمًا من فولفسبورغ الألماني، ولعب سابقًا أيضًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له 60 مليون يورو.