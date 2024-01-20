تحمل شعار "صنعنا الماضي والمستقبل قدام".. جمهور الأخضر يطلق المسيرة الثانية لدعم المنتخب في كأس آسيا

يطلق مجلس جمهور المنتخب السعودي، غدًا، المسيرة الثانية للجمهور في كأس آسيا "قطر 2023"، التي تحمل شعار "صنعنا الماضي والمستقبل قدام"؛ وذلك دعمًا للأخضر في مباراته أمام قيرغيزستان التي ستقام غدًا على ملعب أحمد بن علي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التشجيعية عند الخامسة والنصف من مساء الغد؛ أي قبل 3 ساعات من موعد المباراة؛ حيث تنطلق من نقاط تجمع محددة في مقر السكن للانتقال إلى موقع المسيرة التشجيعية، ومن ثم تنظيم مسيرة دخول الجماهير إلى الملعب قبل بدء المباراة.
وكانت مسيرة الجماهير الوطنية التي انطلقت قبل المباراة الماضية أمام منتخب عمان قد شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف مشجع سعودي من جميع روابط الأندية السعودية.
ويوفر الاتحاد السعودي لكرة القدم، التطبيق الإلكتروني saff fans؛ لتعزيز تجربة الجمهور، وتوفير حلول شاملة لجميع احتياجاتهم واستفساراتهم أثناء البطولة؛ تسهيلًا لمهامهم؛ حيث يتيح للمشجعين الاطلاع على تذاكر المباريات ومعرفة الفعاليات المصاحبة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أطلق حملة "قدام" لأول مرة في أكتوبر 2022 ضمن مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي أقيمت في قطر، وتركز على الدعم الإعلامي والتسويقي لمشاركات المنتخب الدولية وحشد الجماهير المساندة، وتهيئة الظروف التشجيعية لدعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.