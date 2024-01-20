تحمل شعار "صنعنا الماضي والمستقبل قدام".. جمهور الأخضر يطلق المسيرة الثانية لدعم المنتخب في كأس آسيا

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التشجيعية عند الخامسة والنصف من مساء الغد؛ أي قبل 3 ساعات من موعد المباراة؛ حيث تنطلق من نقاط تجمع محددة في مقر السكن للانتقال إلى موقع المسيرة التشجيعية، ومن ثم تنظيم مسيرة دخول الجماهير إلى الملعب قبل بدء المباراة.