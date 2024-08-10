مع انطلاق كأس السوبر السعودي.. أهم منافسات كرة القدم تنطلق عبر "SSC" و"شاهد"
تعود عجلة منافسات كرة القدم السعودية للدوران هذا الموسم، عبر شاشة "SSC" ومنصة شاهد، مع انطلاق صافرة المباراة الأولى لكأس السوبر السعودي المقام بمدينة أبها في الثالث عشر من أغسطس الجاري؛ حيث تتنافس أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون لكسب أول ألقاب هذا الموسم.
وكانت قنوات "SSC" الناقل الحصري لمنافسات كرة القدم السعودية لهذا الموسم قد استعدت من خلال تواجد أفضل المذيعين والمعلقين السعوديين، بالإضافة لعدد من نجوم العرب في استديوهات تحليلية بشكل جديد.
أكثر من 1200 مباراة
وسيشهد هذا الموسم نقل أكثر من 1200 مباراة كرة قدم على الهواء مباشرة في إطار المنافسات التي تملك حقوقها القنوات، وهي: كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري روشن السعودي، كأس السوبر، بالإضافة لدوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، وكل من كأس ملك إسبانيا والدوري البرتغالي؛ فضلًا عن تصفيات كأس العالم لكل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية، كما ينتظر انضمام عدد آخر من المنافسات الكروية أثناء الموسم.
دوري السيدات
وسيتواصل أيضًا هذا الموسم بنقل منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وسيضاف له -لأول مرة- برامج متخصصة بمذيعات سعوديات.
كما سيشمل النقل أيضًا العديد من الجوائز الكروية العالمية وحفلات إجراء القرعة لعدد من البطولات.
"برا الـ18"
وعلى صعيد البرامج، سيتم زيادة مدة البرنامج الرئيسي "برا الـ18" إلى ساعة ونصف، وبهوية مميزة، وبتواجد أبرز النقاد الرياضيين، وستكون هناك حلقتان استثنائيتان قبل انطلاق الدوري يتم التطرق فيهما لكل التفاصيل الخاصة بالدوري، وبنقل عدد من المذيعين والمعلقين السعوديين، بالإضافة للإماراتي فارس عوض والعاملين في نقل الدوري، بالإضافة لعدد من البرامج الأخرى على شاشة القنوات.