مع انطلاق كأس السوبر السعودي.. أهم منافسات كرة القدم تنطلق عبر "SSC" و"شاهد"

وسيشهد هذا الموسم نقل أكثر من 1200 مباراة كرة قدم على الهواء مباشرة في إطار المنافسات التي تملك حقوقها القنوات، وهي: كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري روشن السعودي، كأس السوبر، بالإضافة لدوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، وكل من كأس ملك إسبانيا والدوري البرتغالي؛ فضلًا عن تصفيات كأس العالم لكل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية، كما ينتظر انضمام عدد آخر من المنافسات الكروية أثناء الموسم.