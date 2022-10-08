في افتتاح الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة.. أُحد يستضيف النصر

وتُستكمل بعد غد منافسات الجولة بإقامة خمس مباريات، يستضيف فيها التعاون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط نظيره الأهلي الذي يتصدر الترتيب برصد 10 نقاط، وذلك على صالة نادي التعاون، فيما يلتقي الفتح الذي يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط نظيره الأنصار الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، وذلك على صالة نادي الفتح، بينما في المباراة الثالثة يحل الهلال الذي يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط ضيفًا على الاتحاد الذي يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وذلك على صالة وزارة الرياضة في جدة، في حين يستقبل ضباء الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط نظيره العدالة الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط على صالة وزارة الرياضة في تبوك.