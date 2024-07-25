"الشباب" يستهدف التعاقدَ مع لاعبين ينشطون بالدوريات الأوروبية خلال الانتقالات الصيفية

وفي التفاصيل: أفادت صحيفة "Relevo" بأن نادي الشباب اتّفق مع المدافع الإسباني "ديفيد غارسيا" لاعب نادي أوساسونا؛ لضمه خلال الموسم المقبل، موضحة أن النادي السعودي اتفق مع المدافع الإسباني "30 عامًا" على عقد لمدة 4 سنوات، مقابل راتب قدره 5 ملايين يورو لكل موسم.