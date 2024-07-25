"الشباب" يستهدف التعاقدَ مع لاعبين ينشطون بالدوريات الأوروبية خلال الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحفية عن استهداف إدارة نادي الشباب، التعاقد مع لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وفي التفاصيل: أفادت صحيفة "Relevo" بأن نادي الشباب اتّفق مع المدافع الإسباني "ديفيد غارسيا" لاعب نادي أوساسونا؛ لضمه خلال الموسم المقبل، موضحة أن النادي السعودي اتفق مع المدافع الإسباني "30 عامًا" على عقد لمدة 4 سنوات، مقابل راتب قدره 5 ملايين يورو لكل موسم.
وأكّدت الصحيفة أن الشباب تلقّى بالفعل الضوء الأخضر من قلب الدفاع الدولي، ولكن تبقى موافقة أوساسونا، الذي يرغب في الحصول على مبلغ بقيمة 9 ملايين يورو.
وفي نفس السياق: أبدى مسؤولو نادي الشباب اهتمامهم بالتعاقد مع الفرنسي "ياسين عدلي"، لاعب وسط ميلان الإيطالي.
وقالت صحيفة "Corriero della Sera": إنّ لاعب الوسط الفرنسي الذي ينتهي عقده مع 2026، دخل دائرة اهتمام نادي الشباب، ولكن لم يتمّ تقديم عرض رسمي حتى الآن.
وترغب إدارة ميلان الإيطالي في الحصول على مبلغ ما بين 15 إلى 20 مليون يورو؛ من أجل الاستغناء عن خدمات "ياسين عدلي".