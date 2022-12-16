وزير الرياضة يحتفي بقيادات كرة القدم العالمية في البيت السعودي بالدوحة

وتخلل الاحتفاء حفل عشاء في البيت السعودي، حضره رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، ووزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، وعدد من القيادات الرياضية العالمية، والذين أشادوا بما شاهدوه من فعاليات تثري تجربة المشجعين من شتى الجنسيات.