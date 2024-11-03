نهائيات رابطة محترفات التنس.. البولندية "إيغا" تقلب الطاولة.. والإيطاليتان تشعلان منافسات الزوجي

استُكملت اليوم الأحد منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2024، التي تستضيفها الرياض لأول مرة، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وشهدت المنافسات، التي أُقيمت في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، مواجهتين لفئة "الزوجي" من المجموعة البيضاء، واستطاعت "الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف" تحقيق الفوز على "هاو- تشينغ تشان "تايبيه-الصين" والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا"، بمجموعتين مقابل لا شيء، فيما تمكنت "الإيطاليتان سارة إيراني وجاسمين باوليني" من الانتصار على "الأمريكيتين ديزيراي كراوتشيك وكارولين دولهايد" بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وبالنظر إلى فئة "الفردي" فقد نجحت "البولندية إيغا شفيونيتك" في الفوز على "التشيكية باربورا كريتشيكوفا" بمجموعتين مقابل مجموعة في افتتاح مباريات المجموعة "البرتقالية"، بينما تغلبت "الأمريكية كوكو جوف" على مواطنتها "جيسيكا بيجولا" بمجموعتين نظيفتين.
وأوضحت البولندية إيغا شفيونيتك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة قائلة: "لم تكن مواجهة سهلة على الإطلاق؛ خاصة أنني لم أدخل أجواء اللقاء في وقت مبكر؛ ما تسبَّب في خسارة مجموعة واحدة. وإن هدفي الرئيسي، المتمثل بخوض المواجهة بقوة، كان طريقًا لحسم الانتصار".
من جهتها، أشارت الأمريكية كوكو جوف إلى أن التركيز طيلة فترات المباراة انعكس إيجابًا على رغبتها الجامحة في تحقيق الفوز، كما أن استشعار المسؤولية، والعمل على التحسين باستمرار، أسفرا عن الظهور بأداء جيد.
وتتواصل اليوم الاثنين منافسات البطولة؛ إذ ستلعب الأمريكية نيكول ميليشار-مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز) ضد (التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند)، فيما ستواجه (اللاتفية إيلينا أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك) نظيرتَيْهما (شيه سي وي "تايبيه الصين" والبلجيكية إليز ميرتينز)، ضمن مباريات المجموعة "الخضراء".
وفي لقاءات فئة "الفردي" تلتقي الكازاخستانية إيلينا ريباكينا منافستها الصينية شينغ كينوين، على أن تلعب البيلاروسية أرينا سابالينكا أمام الإيطالية جاسمين باوليني ضمن منافسات المجموعة "الأرجوانية".
الجدير بالذكر أن منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2024 تندرج ضمن المستهدفات الرياضية لرؤية السعودية 2030، وتُعدُّ أول بطولة احترافية نسائية تُقام في المملكة العربية السعودية.