نهائيات رابطة محترفات التنس.. البولندية "إيغا" تقلب الطاولة.. والإيطاليتان تشعلان منافسات الزوجي

وشهدت المنافسات، التي أُقيمت في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، مواجهتين لفئة "الزوجي" من المجموعة البيضاء، واستطاعت "الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف" تحقيق الفوز على "هاو- تشينغ تشان "تايبيه-الصين" والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا"، بمجموعتين مقابل لا شيء، فيما تمكنت "الإيطاليتان سارة إيراني وجاسمين باوليني" من الانتصار على "الأمريكيتين ديزيراي كراوتشيك وكارولين دولهايد" بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.