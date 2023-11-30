دورة الألعاب السعودية 2023.. "ابن جلوي" يسلم الهلال ذهب الطائرة و"عبد الله بن فهد" يتوج أبطال الفروسية

ودعت منافسات الملاكمة الدورة بعد أن توّج عبد الله الحربي رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، الفائزين والفائزات في المنافسة التي أُقيمت في صالة السباحة بجامعة الملك سعود، حيث حصد زياد مجرشي لاعب الشباب ذهبية وزن 57 كجم، ونال محمد الكريديس لاعب الهلال الفضية، وحصل عبد العزيز العتيبي ومحمد ازييي لاعبا الشباب على البرونزية. وفي منافسات وزن 63.5 كجم، أحرز موسى هوساوي لاعب الوحدة الميدالية الذهبية ونال عبد الكريم الزريدي لاعب نادي الرياض القتالي الفضية، فيما حصل لاعب عكاظ أحمد منشي ولاعب الشعلة عبدالله موسى على البرونزية، كما حسم إسماعيل الحسن لاعب نادي الرياض القتالي ذهبية وزن 75 كجم، تلاه لاعب ضمك حسن محمد كعبي بالفضية، ونال لاعب الهدى محمد الأعمري، ولاعب الرياض كريم الحمزاوي البرونزية، وأحرز لاعب الوحدة محمد الصبحي ذهبية وزن 92 كجم، تلاه لاعب العروبة وسام العلوي بالفضية، فيما حصل لاعب الاتحاد سلطان المساعد ولاعب الأهلي محمد الجزار على البرونزية.