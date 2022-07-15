إدارة نادي الباطن تجدد الثقة بالمدرب الكرواتي ألين هورفات

وقاد المدرب الكرواتي الفريق إلى البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجا من الهبوط في اللحظات الأخيرة من منافسات الموسم المنصرم، وتمكن من البقاء ضمن فرق دوري المحترفين بفضل المواجهات المباشرة مع منافسه الفيصلي الذي هبط عوضا عنه، حيث احتلّ المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، و9 تعادلات، و13 هزيمة.