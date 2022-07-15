إدارة نادي الباطن تجدد الثقة بالمدرب الكرواتي ألين هورفات

جددت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، اليوم الجمعة، عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي ألين هورفات لمدة موسم واحد.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" جددت إدارة النادي عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم السيد ألين هورفات، ليقود الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل".
وتابع البيان: "من جانبه أعرب السيد ألين هورفات عن سعادته بتجديد عقده، مقدماً شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة".
وقاد المدرب الكرواتي الفريق إلى البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجا من الهبوط في اللحظات الأخيرة من منافسات الموسم المنصرم، وتمكن من البقاء ضمن فرق دوري المحترفين بفضل المواجهات المباشرة مع منافسه الفيصلي الذي هبط عوضا عنه، حيث احتلّ المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، و9 تعادلات، و13 هزيمة.
وكان المدرب صاحب 49 عاماً، قد تولى الإشراف على فريق الباطن في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، خلفاً للمدرب الصربي لالاتوفيتش.
وسبق للمدرب الكرواتي أن قاد فريق النصر، في أواخر شهر ديسمبر من عام 2020، بعد إقالة البرتغالي ري فيتوريا، وخاض الفريق تحت أمرته 28 مباراة بمختلف المسابقات حيث حقق 20 انتصاراً و4 تعادلات وخسر في 4 مباريات وسجل الفريق 36 هدفاً وتلقى 18 هدفاً.
وحصل الكرواتي هورفات مع فريق النصر على لقب كأس السوبر السعودي على حساب الهلال غريمه التقليدي بالفوز في الديربي بثلاثة أهداف دون مقابل.