كأس الملك: النصر في ضيافة الحزم.. والأهلي يتوعد الجندل

تستكمل اليوم الاثنين، منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بخمس مواجهات مرتقبة، والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 "نحلم ونحقق".
في المباراة الأولى يحل الباطن ضيفًا على نظيره الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في تمام الساعة 6:30 مساءً.
وفي اللقاء الثاني يلتقي النصر مستضيفه الحزم، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في تمام الساعة 6:35 مساءً.
النصر يخوض اللقاء منتشيًا بانتصاره الأخير على الاتفاق "دوريًا" وبقيادة مدربه الجديد الإيطالي "بيولي".
ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، مواجهة الطائي وضيفه الخليج عند الساعة 6:45 مساءً.
ويحل العدالة ضيفًا على شقيقه الاتفاق، في التاسعة من مساء اليوم، وذلك على ملعب نادي الاتفاق في الدمام.
وعلى أرضه وبين جماهيره يلتقي الأهلي نظيره الجندل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في تمام التاسعة مساءً.
ويسعى الأهلي إلى إحباط مفاجأة الجندل وحسم المواجهة مبكرًا، حيث يأمل "قلعة الكؤوس" العودة إلى منصات التتويج هذا الموسم.