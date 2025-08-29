دوري روشن للمحترفين: النصر يمزّق شباك التعاون بخماسية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على شقيقه التعاون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وانتهت المباراة، التي أُقيمت ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز النصر بخماسية نظيفة.
سجّل أهداف المباراة جواو فيلكس في الدقيقة 7، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 54، ثم أحرز كينغسلي كومان الهدف الثالث في الدقيقة 55، وعزّز فيلكس التقدّم بالهدف الرابع في الدقيقة 67، قبل أن يختتم فيلكس الأهداف بالخامس في الدقيقة 88.