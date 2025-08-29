دوري روشن للمحترفين: النصر يمزّق شباك التعاون بخماسية

سجّل أهداف المباراة جواو فيلكس في الدقيقة 7، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 54، ثم أحرز كينغسلي كومان الهدف الثالث في الدقيقة 55، وعزّز فيلكس التقدّم بالهدف الرابع في الدقيقة 67، قبل أن يختتم فيلكس الأهداف بالخامس في الدقيقة 88.