هل اقترب "رومارينهو" من مغادرة الدوري السعودي والعودة إلى البرازيل؟

كشفت صحيفة "UOL" عن آخر مستجدّات مستقبل البرازيلي "رومارينهو" لاعب الاتحاد، مع الفريق خلال الموسم المقبل.
وبحسب ما ذكرته ذات الصحيفة: فإنه بالرغم من اقتراب "رومارينهو" من الرحيل عن الاتحاد، إلا أن اللاعب يبدو أنه سيبقى في كرة القدم السعودية؛ إذ يلقى اهتمامًا كبيرًا من نادي الشباب وضمك لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى الناديين بالفعل قد بدأوا محادثاتهما مع اللاعب لبحث إمكانية التعاقد معه، مشدّدة على أن رومارينهو يفكر في التوقيع على عقد جديد لمدة موسمين بالدوري السعودي، ثم العودة إلى البرازيل لبدء عملية إنهاء مسيرته التي قد تكون مع نادي "كورينثيانز".
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن "رومارينهو"، بالإضافة إلى عرض الشباب يمتلك عروضًا من السد القطري، ومن البرازيل، وتركيا والإمارات.
وينتهى عقد "رومارينهو" صاحب الـ"33" عامًا، مع الاتحاد في صيف 2024، الذي يلعب له منذ 2018، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.