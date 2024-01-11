هل اقترب "رومارينهو" من مغادرة الدوري السعودي والعودة إلى البرازيل؟

وأشارت الصحيفة إلى الناديين بالفعل قد بدأوا محادثاتهما مع اللاعب لبحث إمكانية التعاقد معه، مشدّدة على أن رومارينهو يفكر في التوقيع على عقد جديد لمدة موسمين بالدوري السعودي، ثم العودة إلى البرازيل لبدء عملية إنهاء مسيرته التي قد تكون مع نادي "كورينثيانز".