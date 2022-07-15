رياضة
"نيمار" يتعرض لإصابة جديدة خلال تحضيرات فريقه للموسم الجديد
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مهاجم باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي "نيمار" يعاني من إصابة في أعلى الفخذ، خلال تحضيرات الفريق للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.
وأشارت إلى أن هذه الإصابة ستحرم البرازيلي من المشاركة في المباراة الودية الأولى للفريق الباريسي؛ استعدادًا للموسم الجديد.
وتجددت الإثارة مؤخرًا حول نيمار، حيث تكهنت تقارير صحفية بإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان أو عرضه للبيع هذا الصيف.
وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في صيف عام 2025، مع بند يمدد العقد تلقائيًا حتى صيف 2027.