لمواجهة تايلاند ضمن كأس آسيا.. الأخضر يواصل استعداداته و"مانشيني" يتحدث للإعلام

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعداداً لمواجهة منتخب تايلاند بعد يوم غدٍ الخميس على ملعب المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملاعب أسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب "حسان التمبكتي" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في الساق. فيما شارك اللاعب "ناصر الدوسري" في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.
ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة مساءً على "ملاعب أسباير"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "روبرتو مانشيني" يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً مؤتمراً صحفياً في المركز الإعلامي الرئيس ( MMC )، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب تايلاند ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.