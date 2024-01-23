لمواجهة تايلاند ضمن كأس آسيا.. الأخضر يواصل استعداداته و"مانشيني" يتحدث للإعلام

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعداداً لمواجهة منتخب تايلاند بعد يوم غدٍ الخميس على ملعب المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.