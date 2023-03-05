ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 19 من دوري روشن.. تعرّف عليها

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة أفضل ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 19 من المسابقة، ومن المقرَّر أن تختار الجماهير الهدف الأفضل عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضمّ كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى؛ على هدف محمد مران لاعب النصر بمرمى الباطن، والذي أكّد من خلالها فوز فريقه في المباراة.
واختارت اللجنة أيضًا هدفَ لاعب منتخب زيمبابوي ونادي الطائي "نوليدج مـوسـونا" في مرمى الفتح، والذي منح فريقه نقاط المباراة، وسجل من عمل جماعي منظم نفّذه لاعبو الطائي، قبل أن يمرّر كاي مينيزا الكرة لمسجل الهدف؛ حيث لم يتوانَ الأخير بإيداعها في الشباك في الدقيقة "90+2".
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة، هدفُ لاعب الوحدة سلطان السوادي بمرمى الهلال، بعد أن وصلته كرة من سلطان سامي ليهيّئ لنفسه ويطلق قذيفةً صاروخية استقرَّت في المرمى ليمنح فريقه تعادلًا مثيرًا في الوقت القاتل عند الدقيقة "90+9" من زمن المباراة التي انتهت "3-3".