ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 19 من دوري روشن.. تعرّف عليها

وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 19 من المسابقة، ومن المقرَّر أن تختار الجماهير الهدف الأفضل عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.