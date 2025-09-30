في ختام الجولة الثالثة من دوري يلو .. الدرعية يلاحق العلا.. والرائد يحسم الديربي

اختتمت أمس الاثنين منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي شهدت مواجهات قوية، أبرزها تلك التي اختتمت بها المنافسات، وجمعت البكيرية مع الرائد في ديربي القصيم.
وحقق الرائد فوزًا ثمينًا على مضيفه وجاره البكيرية بهدف نظيف، ليتقدم إلى المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن العلا صاحب الصدارة، فيما توقف رصيد البكيرية عند 3 نقاط في المركز الـ12.
وواصل العلا انتصاراته، حيث تغلب على مضيفه العربي بهدف نظيف، ليعزز صدارته بالعلامة الكاملة "9 نقاط"، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد العربي عند نقطتين في المركز الـ13.
وتقدم الدرعية لمركز الوصافة بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على الوحدة بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما ظل الوحدة بلا رصيد في المركز الأخير.
وتعادل الجندل أمام ضيفه الفيصلي بدون أهداف، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 3 نقاط.
وحقق الجبلين فوزًا كبيرًا على ضيفه جدة بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن جدة الذي تراجع للمركز الثامن.
وتغلب الزلفي على مضيفه الباطن بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، بينما لا يزال الباطن بلا نقاط في المركز الـ17.
وعاد العروبة من ملعب مضيفه أبها بفوز ثمين بنتيجة 3-2، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 6 نقاط، بينما تراجع أبها إلى المركز التاسع برصيد 4 نقاط.
وسجل العدالة فوزه الأول هذا الموسم بعدما تخطى مضيفه الطائي بنتيجة 1-0، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الطائي عند نقطة وحيدة.
وتعادل الجبيل مع ضيفه الأنوار بدون أهداف، ليحصد الجبيل نقطته الأولى في المركز الـ16، بينما رفع الأنوار رصيده إلى نقطتين في المركز الـ14.
وشهدت الجولة الثالثة من دوري يلو تسجيل 18 هدفًا، فيما أُشهرت البطاقات الحمراء خلالها 4 مرات.
وبعد نهاية مباريات الجولة، عزز العلا موقعه كأقوى أندية دوري يلو هجومًا بـ9 أهداف، كما جاء الأقوى دفاعًا، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هدف في شباكه حتى الآن.
في المقابل، جاء الوحدة كأضعف خط دفاع بـ9 أهداف تلقتها شباكه، فيما جاء كل من البكيرية، العربي، الطائي، الأنوار، الجبيل، والوحدة كأضعف هجوم، بهدف واحد فقط سجله كل منهم.
يُذكر أن الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ستنطلق يوم الجمعة المقبل 3 أكتوبر، حيث يلتقي الزلفي مع أبها، والعلا مع الباطن، والدرعية مع الجندل.
وتتواصل السبت منافسات الجولة، حيث يلتقي العدالة مع العربي، والفيصلي مع الوحدة، والبكيرية مع الجبلين، فيما تختتم الجولة يوم الأحد بـ3 مواجهات تجمع الرائد مع الطائي، والعروبة مع الجبيل، وجدة مع الأنوار.