مدرب الشباب "كايزر": درسنا نقاط الضعف والقوة لدى الزمالك ونسعى لتحقيق الفوز

قال الهولندي مارسيل كايزر، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، إنه سعيد بتولي مهمة قيادة الفريق العاصمي، مشيرًا إلى أن فريقه يملك مجموعة رائعة من اللاعبين المميزين.