مدرب الشباب "كايزر": درسنا نقاط الضعف والقوة لدى الزمالك ونسعى لتحقيق الفوز

قال الهولندي مارسيل كايزر، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، إنه سعيد بتولي مهمة قيادة الفريق العاصمي، مشيرًا إلى أن فريقه يملك مجموعة رائعة من اللاعبين المميزين.
ويقود المدرب الهولندي فريقه الشباب في أول مباراة له تحت إشرافه أمام الزمالك المصري، غدًا الاثنين، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وتابع كايزر في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الزمالك: «سعيد جدًا بتواجدي في السعودية وتولي مهمة تدريب فريق كبير كالشباب، وأنا محظوظ بهذا الفريق الذي يمتلك مجموعة رائعة ولاعبين مميزين تابعتهم جيدًا خلال الفترة الماضية».
وأتم الهولندي: «الزمالك فريق صعب حقق انتصارًا كبيرًا في مباراته الأخيرة، درسنا نقاط الضعف والقوة لدى الفريق ونسعى لتحقيق الفوز للاقتراب من حصد بطاقة التأهل ونسعد الجماهير الشبابية».