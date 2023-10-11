وزارة الرياضة تُحل مجلس نادي اللواء ببقعاء .. وتطالبه بقرابة 3 ملايين ريال

وفي خطاب تلقاه رئيس مجلس إدارة النادي، من مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي، احتوى على منع مجلس الإدارة الحالي من الترشح لرئاسة أوعضوية النادي أو أي ناد آخر لمدة فترتين رئاسية، ومطالبة رئيس مجلس الإدارة الحالي بتقديم مؤيدات الصرف لمبلغ (1,316,747) ريالاً وكذلك نائبه بمبلغ (653,300) ريال وكذلك الرئيس التنفيذي للنادي بمبلغ (755,737) ريالاً وذلك لصرفها من حساب النادي دون تقديم مؤیدات لها.