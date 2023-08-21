رياضة

لجنة الطعون والمخالفات تُقَرر إيقاف عملية الانتخاب لرئاسة وعضوية نادي "أحد"

لمخالفات جسيمة بينها ما يختص بسداد مبلغ العضوية لمدة تغطي دورة المجلس
لجنة الطعون والمخالفات تُقَرر إيقاف عملية الانتخاب لرئاسة وعضوية نادي "أحد"

أعلنت لجنة الطعون والمخالفات، في قرارها رقم "207"، إيقاف العملية الانتخابية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي "أحد"، لحين انتهاء اللجنة من بحثها.

وعلمت "سبق" ‏‎‎من مصادرها أن لجنة الطعون تداركت أخطاء لجنة الانتخابات ومن ضمن هذه الأخطاء وأبرزها: وجود مخالفة جسيمة لنص الفقرة "ك" من المادة "٢٧" شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة؛ ونصها أنه "يجب سداد مبلغ العضوية الأساسية -على الأقل- لأربع سنوات قادمة تغطي دورة مجلس الإدارة"، وهذا لم يتحقق في المرشح، وفات على لجنة الانتخابات رصده، وهو شرط أساسي في قبول المرشح للرئاسة، بالإضافة لملاحظات أخرى جارٍ بحثها من قِبَل اللجان المختصة بالوزارة.

نادي أحد
لجنة الطعون والمخالفات
إيقاف العملية الانتخابية

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