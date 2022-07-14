شباب أخضر اليد يبحثون عن بطاقة المونديال في البحرين

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، اليوم الخميس، للعاصمة البحرينية "المنامة" استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة لمنتخبات الشباب، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب التي ستقام في ألمانيا واليونان في العام 2023م، فيما ستقام التصفيات المؤهلة في مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو 2022.
ويرأس البعثة السعودية الأستاذ فاخر غاشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات والتدريب، فيما يقود دفّة الأخضر في البطولة المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ويساعده الكابتن موسى الهزاع، بينما يشغل الأستاذ إلياس آل داوود منصب مدير المنتخب، وإداريًّا حسين آل جمال، ومدرب الحراس التونسي أيمن بن يحيى، وأخصائي العلاج عبدالله المهدي، فيما يرافق البعثة أعضاء المركز الإعلامي بالاتحاد بشير آل سعيـد، والسجاد آل سلام.
اختار الجهاز الفني للأخضر 18 لاعبًا بعد التصفية النهائية خلال المراحل الأربعة ضمن البرنامج الزمني للإعداد؛ حيث بدأت المرحلة الأولى باختيار أكثر من 32 لاعبًا، ووقع الخيار على 18 لاعبًا حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الآسيوي؛ وهم: جهاد أبو علوة، حسين اعبادي، جواد العباس، سجاد الخضيمي، سجاد آل عبدالرزاق، علي المحسن، محمد المدن، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، مهدي الأحمد، محمد العبدالمحسن، مهدي العباس، ماجد العبدالمحسن، مرتجى الخضراوي، أحمد آل سعيد، حسن التريكي، حسين فريج، حسين الدواغ.
شمل البرنامج الزمني للمشاركة في البطولة الآسيوية 4 مراحل؛ منها 3 مراحل داخل المملكة وبالتحديد في المنطقة الشرقية، فيما كانت المرحلة ما قبل الأخيـرة في جمهورية مصر العربية.
وتخللت المراحل الأربع على عدد من المباريات الودية وقف من خلالها "آل سعيـد ومساعده الهزاع" على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم لخوض المعترك الآسيوي، والذي يبحث فيه الأخضـر عن التأهل الرابع عالميًّا، بعد أن تواجد في بطولات كأس العـالم ثلاث مرات خلال الأعوام "1979-1999-2017"، فيما لعب الأخضر في 9 بطولات آسيوية مؤهلة لبطولة العالم، وكانت أفضل النتائج في الإمارات عام 1996 والبحرين 1998 والأردن 2016 عندما حلّ وصيفًّا في تلك البطولات الثلاث.
أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب عن تواجد الأخضـر في المجموعة الأولى بجوار كوريا وإيران والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين واليابان والهند وأوزبكستان؛ إذ تعتبر مجموعة الأخضـر هي الأقوى وسط صراع محتدم بين المنتخبات الأربعة؛ حيث تنص لوائح البطولة وآلية التأهل على أن يتأهل مباشرة لبطولة العالم أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، على أن تلعب الفرق المتأهلة على المراكز الأربعة الأولى.
ويدشن الأخضـر أولى مبارياته يوم السبت المقبل 16 يوليو 2022 أمام إيران، ويخضع ليوم راحة، على أن يواجه الكويت يوم الاثنين 18 يوليو، ويختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء كوريا، فيما ستقام كافة مباريات الأخضر عند الرابعة عصـرًا.
أكد مدير منتخب الشباب لكرة اليد إلياس آل داوود على صعوبة البطـولة لاسيما المجموعة التي وقع فيها الأخضـر، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو اللحاق بإنجاز المنتخب الأول والوصول لبطولة العالم للمرة الرابعة على مستوى منتخب الشباب. وأضاف: ثقتي كبيرة في اللاعبين والجهازين الفني والإداري في تحقيق الهدف المنشود، لاسيما أن الأخضر قدم مستوى مرضيًا تمامًا من خلال المواجهات الودية التي خاضها المنتخب خلال فترة الإعداد.
أوضح سجاد الخضيمي كابتن المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة اليد، أن أول لقاء أمام إيران يعتبر هو الأهم في مشوار الأخضـر نحو العالمية، لاسيما أن البداية الجيدة ستعطي الأمل الأكبـر في مواصلة الانتصارات، وتعطي الثقة للاعبين في رفع مستوى الإصرار والتحدي في المواجهات التي تليها.