شباب أخضر اليد يبحثون عن بطاقة المونديال في البحرين

اختار الجهاز الفني للأخضر 18 لاعبًا بعد التصفية النهائية خلال المراحل الأربعة ضمن البرنامج الزمني للإعداد؛ حيث بدأت المرحلة الأولى باختيار أكثر من 32 لاعبًا، ووقع الخيار على 18 لاعبًا حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الآسيوي؛ وهم: جهاد أبو علوة، حسين اعبادي، جواد العباس، سجاد الخضيمي، سجاد آل عبدالرزاق، علي المحسن، محمد المدن، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، مهدي الأحمد، محمد العبدالمحسن، مهدي العباس، ماجد العبدالمحسن، مرتجى الخضراوي، أحمد آل سعيد، حسن التريكي، حسين فريج، حسين الدواغ.