الاتحاد يضم مدافع النصر "العمري" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

ويأتي انتقال اللاعب بعد أن خرج من حسابات البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني، حيث بات ثالث خيارات المدرب الذي بات يعتمد على الإسباني ايميريك لابورت، وعلي لاجامي، في خط الدفاع، بعد أن تم استبعاده من مباراتي الرائد والفيحاء في أول جولتين من منافسات الدوري .