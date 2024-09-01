الاتحاد يضم مدافع النصر "العمري" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، ضم المدافع الدولي السعودي عبدالإله العمري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، قادماً من نادي النصر.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، مقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب مع ناديه السابق النصر، وعلق عليه: "العمري نمر اتحادي".
من جانبها، وافقت إدارة نادي النصر على إعارة اللاعب عبدالإله العمري لنادي الاتحاد حتى نهاية الموسم.
ويأتي انتقال اللاعب بعد أن خرج من حسابات البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني، حيث بات ثالث خيارات المدرب الذي بات يعتمد على الإسباني ايميريك لابورت، وعلي لاجامي، في خط الدفاع، بعد أن تم استبعاده من مباراتي الرائد والفيحاء في أول جولتين من منافسات الدوري .
وكانت إدارة النصر، قد جددت عقد اللاعب عبدالإله العمري في ديسمبر الماضي إلى عام 2028.
وكان العمري، صاحب الـ 27 عاماً، قد انضم إلى النصر من نادي وج في الفئات السنية 2015، و أعاره النادي العاصمي إلى الوحدة موسم 2018-2019.