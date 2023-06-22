إدارة الشباب تكلف الكابتن خالد الغامدي مديرًا للفريق الكروي الأول

ونشر حساب النادي الرسمي على "تويتر" بيانًا مقتضبًا قال فيه: "كلفت إدارة نادي الشباب الكابتن خالد الغامدي للعمل كمدير للفريق الأول، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة".