4 فرق سعودية تشارك في بطولة أندية السيدات في الأردن

يشارك فريق كرة القدم للسيدات بنادي الشباب في البطولة الرياضية الكروية التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان يوم 23 أغسطس الجاري بمشاركة أربعة فرق سعودية هي: الشباب، الهلال، النصر، والاتحاد، فيما ضمت الفرق الأردنية كلاً من: الاتحاد، عمان، النصر، والأرثوذكس.
وكان الفريق الشبابي النسائي الذي يضم 23 لاعبة كرة قدم قد دخل معسكراً مفتوحاً منذ بداية شهر أغسطس ويستمر لمده شهرين استعداداً لانطلاقة الدوري النسائي الكروي في موسمه الجديد.
وحرص مدرب الفريق على تنويع برنامجه الإعدادي من خلال تدريبات صباحية ومسائية ركز من خلالها على الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية عبر تدريبات مكثفة، وتعد مشاركة الفريق في هذه البطولة جزءاً من البرنامج الإعدادي للفريق تأهباً لمنافسات الدوري.
شهدت التدريبات حضور ومتابعة الأميرة ريم بنت عبدالله بن مساعد آل سعود المدير التنفيذي لكرة القدم النسائية في النادي.