4 فرق سعودية تشارك في بطولة أندية السيدات في الأردن

يشارك فريق كرة القدم للسيدات بنادي الشباب في البطولة الرياضية الكروية التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان يوم 23 أغسطس الجاري بمشاركة أربعة فرق سعودية هي: الشباب، الهلال، النصر، والاتحاد، فيما ضمت الفرق الأردنية كلاً من: الاتحاد، عمان، النصر، والأرثوذكس.