دوري روشن للمحترفين: الخليج يزيد من متاعب الرائد

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الفوز على شقيقه الرائد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء أمس الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الخليج بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله خالد ناري للخليج في الدقيقة الـ28 من عمر شوط المباراة الأول.
يُذكر أن المباراة شهدت هدفًا للرائد في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وبتلك النتيجة يرفع الخليج رصيده إلى النقطة الـ31، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة الـ24.