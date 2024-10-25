كريستيانو رونالدو يطلب من الجماهير البحث عن مُشجِّع

تفاعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، مع مقطع فيديو لرجل أجهش بالبكاء عند رؤيته نجم البرتغال خلال مباراة الفريق أمام الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتداولت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو لمشجع في المدرجات، يتابع مباراة النصر مرتديًا قميص النصر، ويحمل رقم رونالدو، وقام بتصوير البرتغالي، ثم بدأ في البكاء وهو يهتف باسمه.

ونشر رونالدو مقطع فيديو للرجل عبر حسابه الرسمي على منصة إكس معلقا: "أبحثُ عنه! سأقدر لكم توفير أي معلومات عنه".

وتعادل النصر مساء اليوم أمام الخلود إيجابيًّا بنتيجة (3/ 3)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة اليوم بطلب من مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي؛ وذلك من أجل الحصول على قدر من الراحة.