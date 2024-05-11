"يوكوهاما" ينتزع فوزًا صعبًا من "العين" في ذهاب نهائي أبطال آسيا

خسر العين أمام مستضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني "1-2"، في مباراتهما على استاد يوكوهاما، اليوم السبت، في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024، ليكون العين مطالبًا بالفوز بفارق هدفين في الإياب يوم 25 مايو الجاري، في استاد هزاع بن زايد، للتتويج بلقبه القاري الثاني.
وجاء الشوط الأول قويًّا من الفريقين، وتمكّن "العين" من التقدم بهدف "محمد عباس" في الدقيقة 13، ثم قلب الفريق الياباني النتيجة بالشوط الثاني، وتحقيق الفوز بهدفين سجلهما "آساهي أويناكا" في الدقيقة 72، و"كوتا واتانابي" في الدقيقة 84.
وكشف "يوكوهاما" عن رغبة هجومية في بداية المباراة، وقابله العين بحذر دفاعي، وهدوء في تبادل الكرة في وسط الملعب بحثًا عن ثغرة لبناء هجمة مرتدة، وتبادل الفريقان عددًا من التسديدات الطائشة، ولاحت الخطورة الأولى في الدقيقة 6، بتسديدة "يان ماتيوس" الغير مراقب في منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة.
وتتابعت تسديدات الفريق الياباني، وأمسك خالد عيسى، حارس العين، تسديدة "آساهي أويناكا"، على مرتين في الدقيقة 8، ورد" بالاسيوس، بتسديدة للعين، لكنها ذهبت بعيدة عن القائم الأيمن في الدقيقة 10.
ووفق تقرير لموقع "كورة": استطاع "العين" التسجيل في الدقيقة 13، بعد هجمة مرتدة تباطأ دفاع يوكوهاما في إبعادها ليخطفها سفيان رحيمي، وينفرد وترتد تسديدته من جسد الحارس في الدقيقة 13، لتجد محمد عباس الذي سددها مباشرة، واصطدمت بجسم مدافع الفريق الياباني وأكملت طريقها إلى الشباك.
وتصاعد هجوم يوكوهاما بقوة، وتصدّى خالد عيسى على مرتين في الدقيقة 18 لتسديدة "أندرسون لوبيز" هدّاف الفريق الياباني، وعاود التألق في الدقيقة 25 بتحويل تسديدة "آساهي أويناكا" إلى ركنية، ثم أبعد كرة اصطدمت بزميله خالد الهاشمي وتغير اتجاهها في الدقيقة 26.
وقرر الحكم إلغاء هدف سجله "بالاسيوس" للعين في الدقيقة 30، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وواصل خالد عيسى تألقه وتصدّى لثلاث فرص خطيرة لعودة الفريق الياباني في الدقيقة 34، وردّ رحيمي بتسديدة ضعيفة أمسكها حارس يوكوهاما.
واضطرّ الفريق الياباني لتغيير في الدقيقة 37، بخروج "كارلوس جوستي" للإصابة، ونزول "تايكي واتانابي"، وسدد رحيمي كرة أخرى لكنها ذهبت ضعيفة بين يدي الحارس الياباني في الدقيقة 45، ومعها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق عيناوي بهدف وحيد.
وقام العين بتعزيز الأداء الدفاعي في الشوط الثاني، واعتمد على الضغط على حامل الكرة في كافة أرجاء الملعب؛ ما تسبب في حرمان يوكوهاما من بناء هجمات خطيرة، عكس الشوط الأول، وسمح للعين بتشكيل خطورة، وأبرزها تدخل المدافع الياباني في التوقيت المناسب لمنع رحيمي من التسجيل في الدقيقة 51.
ونجح العين في فرض أسلوب اللعب على يوكوهاما، والذي فشل في تنظيم أي هجمة خطيرة، مع غياب الحلول الهجومية حتى الدقيقة 72، عندما لعب "يان ماتيوس"، كرة عرضية عالية، وارتقى لها "آساهي أويناكا" برأسية قوية وذكية مسجلًا هدف التعادل لأصحاب الأرض.
وظهر الإجهاد وغياب التركيز على أداء لاعبي العين، وألغى الحكم هدفًا سجله الفريق الياباني عن طريق اكوتا واتانابي، بإشارة من حامل الراية بداعي التسلل في الدقيقة 86، ثم عاد الحكم واحتسب صحة الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وتمكن العين من الضغط في الوقت المحتسب بدل الضائع، والذي قدره حكم المباراة بـ6 دقائق، واستبسل يوكوهاما في الدفاع عن مرماه، لتبقى النتيجة كما هي، لينجح في الحفاظ على الفوز، لتكون حظوظه أفضل في لقاء الإياب بمدينة العين الإماراتية.