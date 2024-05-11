"يوكوهاما" ينتزع فوزًا صعبًا من "العين" في ذهاب نهائي أبطال آسيا

وكشف "يوكوهاما" عن رغبة هجومية في بداية المباراة، وقابله العين بحذر دفاعي، وهدوء في تبادل الكرة في وسط الملعب بحثًا عن ثغرة لبناء هجمة مرتدة، وتبادل الفريقان عددًا من التسديدات الطائشة، ولاحت الخطورة الأولى في الدقيقة 6، بتسديدة "يان ماتيوس" الغير مراقب في منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة.