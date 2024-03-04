"الأخضر" يواجه الأردن في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا

أسفرت قرعة النسخة الخامسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، عن مواجهة منتخبنا الوطني مع الأردن، في المسابقة التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الأحساء، من 20 إلى 26 مارس الجاري.
ونظمت القرعة بمقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في عمان، وتم نقلها مباشرة عبر قناة الاتحاد على "يوتيوب".
وتشارك في البطولة منتخبات: السعودية والأردن والعراق والإمارات، وهي من ضمن المنتخبات التي تأهلت عن منطقة غرب آسيا إلى النهائيات القارية – قطر 2024، والتي كانت أبدت وأكدت مشاركتها في البطولة.
إضافة إلى منتخبات: كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لهم للمشاركة في هذه النسخة.
وتم اعتماد نظام القرعة الموجهة لإبعاد المنتخبات المتواجدة بنفس مجموعات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، عن مواجهة بعضها البعض في البطولة قدر الإمكان.
وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات على أربع مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة، ضمت الأولى: السعودية والأردن.
فيما جاء منتخبا كوريا الجنوبية وتايلاند بالمجموعة الثانية، ومنتخبا مصر والإمارات بالثالثة، ومنتخبا أستراليا والعراق بالمجموعة الرابعة.
وبحسب نظام البطولة يتواجه طرفا كل مجموعة بمباراة واحدة بالدور الأول، ثم ينتقل المنتخب الفائز بكل مباراة إلى الدور قبل النهائي، الذي يشهد مواجهة بطلي المجموعتين الثالثة والرابعة من جهة، وبطلي المجموعتين الأولى والثانية من جهة أخرى، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.
وبالمقابل ستستمر المنتخبات الخاسرة بالدور الأول بخوض مباريات لتحديد المراكز من الخامس للثامن.
ووفقًا لجدول المباريات والقرعة، تفتتح البطولة يوم 20 مارس 2024، بأربع مباريات، بحيث يشهد استاد الأمير عبدالله بن جلوي مباراتين، بين أستراليا والعراق عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وبين مصر والإمارات عند الساعة الحادية عشرة مساءً.
وكذلك الأمر يستضيف ملعب نادي الفتح مباراتين بالتوقيتين ذاتهما، بين أستراليا وتايلاند، وبين السعودية والأردن على التوالي.
وحرص اتحاد غرب آسيا على تطبيق هذا النظام في البطولة بغرض توفير أكبر عدد ممكن للمباريات أمام المنتخبات، بواقع ثلاث مباريات لكل منتخب، وخصوصًا أن البطولة تسبق مشاركتها بنهائيات كأس آسيا، تحت 23 عامًا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة أبريل 2024.
كما جاء اختيار هذا الموعد للبطولة لمنح منتخبات الإقليم المتأهلة إلى هذا الاستحقاق القاري فرصة التحضير والإعداد.
وتأتي دعوة منتخبات من خارج الإقليم، استكمالاً لخطط اتحاد غرب آسيا الرامية لتوسيع رقعة المشاركات، وإفساح المجال أمام منتخبات الاتحادات الأهلية لخوض مباريات مع منافسين من خارج المنطقة بغرض التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.
وتعد مشاركة منتخبات خارج من الإقليم ببطولة تحت 23 عامًا الخامسة تجربة أخرى بعد النسخة الرابعة من البطولة ذاتها، التي أقيمت صيف العام 2023 الماضي؛ حينما تم دعوة المنتخب الإيراني، إلى جانب بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات التي اختتمت مؤخرًا في جدة، وشهدت مشاركة منتخبي غوام ونيبال.
يذكر أن النسخة الرابعة من البطولة نظمت في العراق عام 2023، وظفر المنتخب المضيف باللقب على حساب نظيره الإيراني.
فيما استضاف الاتحاد السعودي، خلال نوفمبر 2022 النسخة الثالثة، وفاز المنتخب السعودي باللقب، مقابل حلول المنتخب القطري بالمركز الثاني، وسوريا ثالثًا.
كما سبق وأن استضاف الاتحاد السعودي النسخة الثانية من البطولة عام 2021، ووقتها فاز المنتخب الأردني باللقب على حساب صاحب الضيافة الذي حل وصيفًا، فيما نظمت النسخة الأولى عام 2015 في قطر، وحل بها المنتخب السوري ثانيًا والقطري ثالثًا، وإيران أولاً.