"الأخضر" يواجه الأردن في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا

وبحسب نظام البطولة يتواجه طرفا كل مجموعة بمباراة واحدة بالدور الأول، ثم ينتقل المنتخب الفائز بكل مباراة إلى الدور قبل النهائي، الذي يشهد مواجهة بطلي المجموعتين الثالثة والرابعة من جهة، وبطلي المجموعتين الأولى والثانية من جهة أخرى، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.