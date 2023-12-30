اللجنة الأولمبية والبارالمبية في 2023.. تَواجد دولي متميز واستضافات كبرى في مختلف المجالات الرياضية

حظيت الرياضة السعودية في عام 2023م، بدعم كبير وسخي وغير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله؛ أسهم في صعود القطاع الأولمبي بشكل خاص، ونجاحه على كل الأصعدة، سواءً في الجوانب الإدارية والعلاقات الدولية، أو الاستضافات الرياضية، أو المنجزات الفنية، بمتابعة واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.