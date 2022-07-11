الاتحاد العربي يعلن جدول النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن جدول مباريات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي يستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس القادمين بمشاركة 18 منتخبًا.