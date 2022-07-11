الاتحاد العربي يعلن جدول النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا
كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن جدول مباريات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي يستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس القادمين بمشاركة 18 منتخبًا.
وسيقص المنتخب السعودي شريط الافتتاح بمواجهة نظيره الموريتاني يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، تليها مباراة الإمارات والأردن.
وتم تصنيف منتخبات كأس العرب تحت 20 عامًا لثلاثة مستويات، حيث يضم المستوى الأول منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات، وفي المستوى الثاني منتخبات العراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين، وفي المستوى الثالث موريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.
وكانت الفرق وزعت إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 3 منتخبات، حيث جاءت القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: منتخب السعودية – منتخب موريتانيا – منتخب العراق
المجموعة الثانية: منتخب الإمارات – منتخب الأردن – منتخب اليمن
المجموعة الثالثة: منتخب الجزائر – منتخب لبنان – منتخب ليبيا
المجموعة الرابعة: منتخب مصر – منتخب عمان – منتخب الصومال
المجموعة الخامسة: منتخب تونس – منتخب البحرين – منتخب جيبوتي
المجموعة السادسة: منتخب المغرب – منتخب السودان – منتخب فلسطين.
وسيتأهل إلى دور ربع نهائي أبطال المجموعات الـ6 ، إضافة إلى أفضل فريقين احتلا المركز الثاني.
وسينطلق دور الثمانية يوم 31 يوليو الجاري، بإقامة 4 مباريات، في حين يُقام الدور نصف النهائي يوم 3 أغسطس المقبل، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 6 أغسطس.
وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت عام 2021 في العاصمة المصرية القاهرة، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.