ألعاب السعودية الثالثة: "ابن جلوي" و"عبدالله بن فهد" توجا الفائزين بذهب الفروسية

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين في منافسات الفروسية (قفز الحواجز) لفئتي الشباب والكبار التي أُقيمت السبت بميدان قفز السعودية بالرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة.