13 بطلة عالمية يتنافسن في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

وتضم قائمة الأبطال كلًا من: الكورية الجنوبية إن-جي شون، الفائزة بثلاث بطولات كبرى والحاصلة على لقب بطولة KPMG PGA للسيدات العام الماضي، والسويدية آنا نوردكفيست، الفائزة أيضًا بالعديد من البطولات الكبرى لقولف السيدات، بالإضافة إلى الأمريكية ليكسي تومبسون، المصنفة السابعة عالميًا، والإنجليزية جورجيا هال، بطلة نسخة 2022 من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية.