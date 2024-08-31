وزير الرياضة "الفيصل" يزور مقر تدريبات الأخضر في جدة استعدادًا للقاء إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

والتقى "الفيصل" لاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبد العزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، حيث أكد وزير الرياضة أهمية الفترة الحالية من التصفيات الآسيوية، الأمر الذي يستلزم التركيز من الجميع وبذل الجهد مع تشديد سموه على قوة المواجهتين القادمتين. وعبّر سموه في حديثه للاعبين على ثقته بإمكاناتهم وقدراتهم الفنية في تقديم النتائج الإيجابية من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.