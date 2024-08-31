وزير الرياضة "الفيصل" يزور مقر تدريبات الأخضر في جدة استعدادًا للقاء إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

زار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم السبت، مقر تدريبات المنتخب السعودي المقام حاليًا في محافظة "جدة" استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
والتقى "الفيصل" لاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبد العزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، حيث أكد وزير الرياضة أهمية الفترة الحالية من التصفيات الآسيوية، الأمر الذي يستلزم التركيز من الجميع وبذل الجهد مع تشديد سموه على قوة المواجهتين القادمتين. وعبّر سموه في حديثه للاعبين على ثقته بإمكاناتهم وقدراتهم الفنية في تقديم النتائج الإيجابية من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.
من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة، على دعمه اللا محدود واهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة التي تحظى بها المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات باسم الكرة السعودية.
ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية"، تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني". بدأت بتمارين الإحماء، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة في الحالتين الهجومية والدفاعية قبل أن يُجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي مساء غدٍ الأحد بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية" عند الساعة السادسة مساءً.