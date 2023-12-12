أندية سعودية تراقب النيجيرى موسيس سيمون لاعب "نانت"

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عن اهتمام أندية سعودية بالتعاقد مع النيجيري موسيس سيمون، لاعب نادي نانت الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.
وقال الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، إن هناك عدة أندية سعودية طلبت معلومات عن اللاعب النيجيري كصفقة محتملة للموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو 2024.
وأشار "رومانو" عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، إلى أن سيمون دخل دائرة اهتمام عديد من أندية الدوري الفرنسي، أبرزها "أوليمبيك ليون، وليل، نيس".
وانضم موسيس سيمون، إلى صفوف نانت الفرنسي في يوليو 2020، قادمًا من ليفانتي الاسباني، كما لعب سابقاً لعدة أندية منها ترنتشين، غينت.
ويلعب اللاعب النيجيري في مركز الجناح الأيسر، ويشارك المنتخب النيجيري منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.