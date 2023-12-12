أندية سعودية تراقب النيجيرى موسيس سيمون لاعب "نانت"

وقال الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، إن هناك عدة أندية سعودية طلبت معلومات عن اللاعب النيجيري كصفقة محتملة للموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو 2024.