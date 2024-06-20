لمدة موسم رياضي جديد.. "فهد بن نافل" يعتلي كرسي رئاسة الهلال

بعد تحقيقه عددًا من الإنجازات غير المسبوقة ، وضخ عددًا من الكؤوس لخزينة الأزرق، زكت الجمعية العمومية لنادي الهلال غير الربحية، اليوم الخميس، فهد بن نافل رئيسًَا لمؤسسة النادي غير الربحية، لمدة موسم رياضي جديد .