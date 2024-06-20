لمدة موسم رياضي جديد.. "فهد بن نافل" يعتلي كرسي رئاسة الهلال

بعد تحقيقه عددًا من الإنجازات غير المسبوقة ، وضخ عددًا من الكؤوس لخزينة الأزرق، زكت الجمعية العمومية لنادي الهلال غير الربحية، اليوم الخميس، فهد بن نافل رئيسًَا لمؤسسة النادي غير الربحية، لمدة موسم رياضي جديد .
وشهدت الجمعية حضورًا كبيرًا، بنسبة وصلت إلى 99 % .
سليمان الهتلان «نائب الرئيس»، وعضوية سلمان التويجري، وفيصل غشيان، وحمد المالك.
وجرت الجمعية العمومية للهلال من أجل اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، بعد انتقال 75 في المئة من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أُقرَّ الموسم الماضي.